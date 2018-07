Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2564 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 46.72°N, 5.95°E

Altitude GPS 524m

Photo prise en direction du sud entre Syam et bourg de Sirod dans la vallée de l’Ain qui coule sur ma gauche. Il fait encore chaud, avec 31 degrés alors qu’hier on avait 2 degrés de plus.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)