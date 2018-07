ambiances beauceronnes

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/7.1

Focale 10 mm

ISO 200

Objectif 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe OLIVIER BUHARD

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Cellules orages bien pluvieuses et relativement dynamiques ayant pris naissance sur une ligne de convergence localisée sur le nord ouest de la région Centre. Au moment de la prise de vue, les cellules arrivaient à maturité. Celle de gauche alors survolant le secteur de Châteaudun à fini par produire un petit arcus sur son flanc est-nord est. Activité principalement intranuageuse et noyée.

Une autre cellule naitra une demi heure plus tard sur l'ouest du site, produisant des grondements quasi continus pendant une bonne dizaine de minutes.