Cellule orageuse issue d'un 2ème split d'une cellule qui s'est formé sur le plateau de Lannemezan engendrant 2 grosses supercellules (un moteur droit qui a traversé le sud de la Haute Garonne, l'Ariège puis l'Aude et un moteur gauche qui a traversé l'est du Gers et le Tarn et Garonne). Cette cellule se situait donc entre les deux et s'est rapidement dissipée en arrivant sur Toulouse.