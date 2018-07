Violente cellule orageuse

Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/602 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXU2DRD1

GPS 49.5°N, 0.11°E

Altitude GPS 0m

Nouvelle journée ensoleillée. Vers 13h, la convection s'est mise en place dans le Pays de Caux. Un très violent orage à remonté la Seine et y a déversé un déluge de précipitations entre Saint-Laurent-de-Brèvedent et Bolbec. Les impacts de foudre se sont concentrés sur cette zone. La pluie tombait très fortement. En 30 minutes, il y a avait plus de 60 centimètres d'eau dans les rues de Bolbec.

Ce soir, un orage stagnait au sud de la Seine. Il a remonté la Seine vers 19h50. Quelques impacts de foudre sont à signaler sur la Cité océane et une forte averse mais rien de comparable avec ce qui est tombé en fin d'après-midi.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 20°C à 8h, 24°C à 13h et 25°C à 17h.