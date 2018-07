Coucher de soleil avec quelques cirrus

Appareil Canon

Canon PowerShot SX540 HS

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 5.754 mm

ISO 100

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Certaines prévisions météo annonçaient le retour de la pluie et des orages pour ce soir vers Strasbourg.

Finalement, il a fait encore très beau.

L'annonce de la dégradation est remise à demain.

Côté température, il fait plus chaud car nous ne sommes plus sous l'influence du vent de nord-est qui atténuait la chaleur depuis de nombreux jours.



Quant au moment du coucher de soleil, on retrouve des nuages et notamment de jolis cirrus pour enjoliver le tableau.