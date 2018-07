Soirée orageuse

Appareil Canon

Canon EOS 1300D

Exposition 4 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Nouvel orage sur l'ariège, nouveau split, nouvelle possible supercellule (possible nuage-mur quelques dizaines de minutes avant cette photo) !!!

Cet orage se distinguera par de nombreux intras et rampants, dont celui-ci, dont il me gratifiera quelques minutes avant de mourir petit à petit sur le pays de Sault...