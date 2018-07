La (forte) chaleur était une fois de plus au rendez-vous cette après-midi avec une temperature maximale de 30 degrés.Cumulus éclosant après l'heure du midi,ils sont un peu multipliée dans l'après-midi mais pas davantage,le ciel bleu et le soleil ont amplement dominées;En revanche depuis l'entrée dans la soirée,quelques rares cellules éparses sont visibles aux alentours mais celles-ci s'avèrent insignifiantes et brèves,elles naissent et se dissipent directement peu de temps après,mais si quelques coups de tonnerres ont retentit au sud/sud-ouest de notre position juste à l'instant.Temperature au moment de la photographie : 24 degrés.Temperature minimale : 14,5 degrés la nuit dernière.

