orage faible en direction de Bethune

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5300

Exposition 8 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 1000

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

Un orage faible à modéré est passé cette nuit en direction de Bethune (Prise à Moringhem), ici en direction du sud est, le vent de nord est est tombé et les orages ont doucement remonté. 0mm au pluviomètre

Voici mon plus bel éclair, je vous invite à voir mes 8 autres éclairs pris cette nuit par ici:

Florian M Photographie et Meteo