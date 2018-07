Arcus pas en forme

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/9.1

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUUd

Programme Manuel

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.2.5

Bonsoir,



Un orage prometteur. Des modélisations qui font baver. Tout ça, ruiné ou presque par des orages qui se présentent avant le front de rafale et font tout capoter. C'est ce qui s'est déroulé à Bergerac, nous privant du joyeux spectacle auquel la Gironde et le nord de la Dordogne ont pu assister (enfin, spectacle, selon le point de vue, évidemment).



Bon, toutefois, le vent était là, mais pas aussi fort que prévu. L'arcus était là, mais passablement démonté par les cellules qui étaient juste devant. La partie Nord était presque épargnée comme on peut le voir ici, survolant l'horizon, pourvu de dents menaçantes, qui laissent facilement deviner sa puissance. Tout à droite, un bout du rideau de pluie de la cellule précédente.