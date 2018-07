Arcus sur Gergovie (63)

Appareil Apple

iPhone 7

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 32

Objectif iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel 11.2.6

GPS 45.8°N, 3.15°E

Altitude GPS 337m

Pris vers 17h30 de l'A71 vers le Sud (Gergovie).

En fait la surprise m'attendait sur la droite de la photo quand je suis sorti de l'autoroute : une véritable trombe d'eau et de la grêle ...

(orage qui a laissé 18 mm chez moi à Beaumont et des grêlons de 2 cm trouvés une demi heure plus tard)