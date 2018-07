Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/207 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXU2DRD1

GPS 49.49°N, 0.09°E

Altitude GPS 55m

Les orages de la veille n'ont pas eu de conséquences sur le temps d'aujourd'hui : soleil et quelques passages nuageux pour ce matin et un temps bien ensoleillé cet après-midi.



Les températures relevées à l'ombre sont de : 18°C à 8h, 21°C à 13h et 24°C à 16h.