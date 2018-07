Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après des premières cellules sur l'Aquitaine, la dégradation orageuse se généralise vers l'est avec des cellules parfois fortement grêligène et produisant de puissante rafale de vent.

Comme hier, l'immense enclume envahi le ciel toulousain sous laquelle des mammatus apparaissent. L'orage produira des rafales jusqu'à 72 km/h à Blagnac mais avec peu de pluie et pas de grêle. La ligne orageuse s'est renforcé une fois passée sur la ville.