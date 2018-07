Les éclairs sortent du nuage

Appareil Panasonic

DMC-FZ48

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

La base noire du cumulonimbus s'est rapprochée. Le front de rafale nous a décoiffé et (enfin) apporté un peu de fraîcheur. Puis les flashs se sont multipliés et quelques beaux coups de foudre sont tombés par endroits. Mais dans le rideau de pluie, difficile de bien distinguer les éclairs. Ceci est ma photo la plus potable. C'est bien dommage car la fraction de seconde précédente, la foudre tombait en plein champ. Aussitôt accompagnée par cet intra que j'ai réussi à capturer. Ce fut tout de même une agréable soirée, riche en éclairs et tonnerre !