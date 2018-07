il n'est pas encore 9h du matin et déjà la convection marche plein pot du côté d'Embrun !

Vue vers l'est depuis le "Grand Morgon"

il fait doux et la montagne est merveilleuse .en sous bois , en alpage ou sur les crêtes la flore alpine est au mieux : ancolies des Alpes / le merveilleux saxifrage à feuilles rondes / l'édelweiss / l'arnica et même la bérardie laineuse sont en pleine floraison estivale .