Lever de Soleil estival sous le Mistral

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 4/2045 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 177m

Le Mistral, présent avec une intensité modérée sur Marseille depuis hier soir, a chassé la lourde humidité qui régnait depuis plusieurs jours, et rendu au ciel provençal sa limpidité et sa visibilité maximale.

Il n'a pas chassé la chaleur par contre, et s'il faisait 30 degrés hier soir à 20h, et encore 28 vers 22h, la Tn ce matin est similaire à celles des jours précédents avec un minimum de 22.6°C sur la Corniche.



Photo prise depuis les plate-formes de la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction du NE, où notre étoile bien-aimée vient de surgir derrière le massif du Garlaban.