Impact à 1km

22h24 à l'ouest de Béziers / Mercredi 04/07/2018



2 journées orageuses bien actives, à l'image de cette année.



Lors de la première journée une très belle supercellule transitera jusqu'à Carcassonne avant de s'occlure sous une magnifique lumière ...

En ce Mercredi 4 Juillet la situation est beaucoup plus dynamique et l'espoir d'avoir une nouvelle supercellule sur ce secteur avec une vrai chance de tornade, grandit... malheureusement comme souvent l'outflow de l'ensemble des orages générées par cette dynamique, aura raison de l'organisation supercellulaire en approche. Mais le timing semble parfait pour de l’activité électrique nocturne.

Ce sera à l'abris du relief, le vent une fois tombé, que l'activité se mettra brièvement en place entre 22h et 23h. 3 impacts proches à environ 1km se manifesterons.... et un seul rentrera dans le cadre du 50mm!