Un plein (ou un bain) de soleil encore ce vendredi avec en prime une nouvelle fois de la chaleur,une chaleur sensible,presque forte en seconde partie d'après-midi avec une temperature maximale plutôt élevée,titillant les 30 degrés (29,7 degrés) au meilleur de la journée sous un ciel très peu parasitées par les quelques cumulus qui y furent moins nombreux qu'en milieu d'apres-midi (~15/16H) où c'était temporairement assez partagée.En soirée,des cumulus assez/plus développées verticalement étaient visibles dans les alentours mais sans conséquences.Temperature de 20,5 degrés au moment de la photographie.Temperature minimale : 12 degrés cette nuit.Hier : Après un tout debut de journée sous le soleil,les nuages sont arrivées d'abord sous la forme d'un mince voile nuageux laiteux laissant le bleu du ciel apparent à travers.C'est rester ainsi jusqu'en debut d'après-midi où la cumulification (diurne et légèrement instabiliser) s'est mise en place,quelques gouttes sont parfois tombées sous des cumulus plus menaçant que d'autres mais guère plus,une averse s'est cependant produite à quelques encablures d'ici,plus à l'est.Le beau temps ensoleillées et bien chaud à ensuite repris progressivement l'avantage dès la fin de l'après-midi.Temperature maximale de 28 degrés au terme de l'après-midi et temperature minimale de 15 degrés au petit matin.

