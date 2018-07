Appareil Apple

La vallée de la Lemme, au pied du "rocher Girard" à Syam. Actuellement la Lemme coule au pied de la montagne, mais vu la largeur de son lit on imagine que dans des temps très reculés elle était, alimentée par la Saine 1 km en amont une grossie rivière. D'autant plus que le "rocher Girard" comme la plaine de Syam un 50aine de m plus haut, étaient li lit original, d'un glacier sans doute puis de furieuses rivières, j'en sais quelque chose puisque sous une 30aine de cm de terre, je ne trouve que du sable et des galets ... Difficile dans ces conditions de faire pousser des arbres et arbustes. Seule l'herbe à vache, pour le Comté, pousse bien.

Pour revenir à la météoi, en cette fin d'après midi il fait encore 25°C et le vent souffle du N/E

