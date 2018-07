Rothenbachkopf lors d'une courte éclaircie

Appareil Canon

Canon PowerShot SX540 HS

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.3 mm

ISO 160

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Les prévisions météo annonçaient du soleil et du ciel bleu.

Sur la plaine d'Alsace, ça a presque été le cas toute la journée.

Mais pas sur les crêtes des Hautes Vosges. Là c'était plutôt, nuages, crachin et ciel blanc déprimant. Mais heureusement, il y a eu de courtes éclaircies qu'il a fallu attendre patiemment et dont il a fallu profiter prestement !



Sur ce cliché, une vue sur le Rothenbachkopf (1316m) prise juste en-dessous du Col du Rothenbach.

Le Rothenbachkopf est le 6ème plus haut sommet des Vosges mais c'est surtout l'un des sommets vosgiens (si ce n'est le sommet vosgien) aux allures alpines les plus prononcées, avec sa belle face EST rocheuse et son sommet presque pointu.

Et pour cela, c'est aussi l'un de mes sommets vosgiens préférés.

Quand j'y suis, il attire mon regard de façon hypnotisante et je ne peux m'empêcher de le prendre en photo, encore et encore !...