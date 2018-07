Affadissement ?

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 32.5 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.91°E

Altitude GPS 142m

Qu'y a-t-il de plus fade que fade ? Ce que vous avez sous les yeux peut-être... Quoi qu'il en soit, après la désagrégation rapide de la couverture nuageuse, ce fut au tour de la brume de perdre de sa consistance en toute hâte, ne laissant flotter que quelques volutes colorées à la surface de la rivière.

Malédiction !



North of the Border (KJ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !