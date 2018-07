Une nouvelle journée estivale.

Grand bleu le matin, puis les cumulus se développent sur les reliefs à la mi-journée. L'atmosphère est très brumeuse, la Chartreuse et les Bauges sont peu visibles.

Température agréable en altitude avec les brises thermiques, beaucoup plus lourde en plaine (31°C).



Le lac et la Croix du Léat en descendant de la Pierre du Pin.



Bonne soirée.