Chaleur agréable au pie du Massif de la Margeride

Air vraiment bien respirable ici avec un petit vent de nord-est et nuit suffisamment rafraîchie permettant de récupérer de la chaleur et des nuits éprouvantes de la semaine dernière dans le nord de la France .

Simplement de fins cirrus, quelques courtes traînées de condensation et de quelques cumulus inoffensifs pour agrémenter le bleu du ciel .