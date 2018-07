Appareil Panasonic

Un ciel bien nuageux aujourd'hui avec quelques éclaircies et ce vent de Nord persistant. Température un peu fraiche (21°) .

Cela reste bien sec dans notre secteur depuis plus d'un mois et les sols commencent à souffrir.