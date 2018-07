Laborieuse amélioration,bien frais sur la côte!

Arrivée en toute fin de matinée sous des conditions pas franchement estivales (et même pas très loin d'être automnale) avec de la grisaille,du vent de nord et même quelques bruines intermittentes,et un thermomètre bien en berne pour la saison (même pour le "climat" locale ,côtier/maritime) avec une temperature de seulement 17 degrés à la mi-journée,le temps s'est (très) lentement améliorer,la couverture nuageuse s'est partiellement disloquées avec le retour d'éclaircies mais les nuages font encore de la résistance et la temperature peinait encore à se rapprochée de la barre des 20 degrés au moment de la photographie (19,5 degrés).A noter qu'ici la temperature de l'eau de mer est quasiment identique à celle de l'air (18/19 degrés).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)