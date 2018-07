cumulus humilis

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les jours se suivent et se ressemblent ces derniers temps avec une Tn qui tourne autour de 18 à 20 °C (17.8 °C ce matin) sous un ciel parfaitement dégagé. Le vent de nord ouest se lève en fin de matinée et souffle avec des rafales jusqu'à 45 km/h. Quelques cumulus apparaissent mais ne dépassent pas le stade humilis tandis que les forçages orographiques pyrénéens génèrent des averses et orages sur le massif.

Tx de 29.8 °C, là encore c'est assez régulier depuis plusieurs jours295.