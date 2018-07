Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

Vue depuis le "Pain de sucre" : la plaine du Pô et le NO de l'Italie sont sous cette couette de coton ... hydrophile ? l'avenir le dira !

pour l'instant (7h30) les bourgeonnements sont déjà impressionnants.

quelques cirrus donneront un peu plus tard des arcs de halo et de petits parhélies .

au fond à gauche les sommets suisses, en partie dégagés