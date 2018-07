Ligne orageuse virulente matinale Pays Basque

Dès le matin, belle surprise! Premiers orages vers 07h00 donnant 3 mm en 2 courtes et fortes averses.

Puis entre 08h00 et 10h30 environ, une ligne orageuse circulant toujours dans le même couloir juste à coté d'ici vers le N-O nous gratifia d'un beau spectacle: rideaux de précipitations denses, foudres, sillages turbulents.



D'après radar cumul InfoClimat, il serait tombé, sous cette ligne, plus de 50mm localement! Une amie qui habite quelque part sous ce rideau m'a dit qu'ils ont même eu de la grêle.