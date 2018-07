journée cumulus

Appareil Canon

Canon EOS 1100D

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/9.9

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe alain.bouvet.gap

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

temps chaud et lourd, mais pas d'orage l'horizon (ouest d'oł viennent les nuages). les 3 goutes de ce matin auguraient plus humide mais ...

vue vers l'est et l'Embrunais et massif du Parpaillon oł on a pu voir les plus gros cumulus .