Feu d'artifice en Beauce

Mon dernier aller retour en Beauce début juin avait déjà été marqué par des orages mémorables le 9 avec un orage diurne d'une rare violence kéraunique... Un peu plus d'un mois plus tard, de retour en WE chez mes parents, pour le 14 juillet, risque d'orage faible voire marginal...



A 19h30/20h petit orage lachant 3 impacts de foudre à 500 m ou - sur les 5 de l'orage avec des coups de tonnerre explosifs.



Vers 21h30 une ligne se structure sur le Chateaudunois, et remonte vers Chartres, déluge de foudre après 22h45, au moment ou les feux d'artifice sont tirés, j'en vois 5/6 simultanément, avec déluge de ramifiés toutes les 20 30 sec se concluant par des positifs (nombreuses photos cramés a f8/f9 pour des impacts a 10/15 km de distance)



Notez sur ce quadruple un feu d'artifice juste à gauche de l'éclair le plus a gauche.



C'est mon 2ème foudre + feu d'artifice de l'année après celui en mai dans le Vitryat lors d'un orage de grêle ici : https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-231103-orage-dantesque-feu-d-artifice.html?&auteur=5001



Le plus drôle, c'est qu'une fois rentré a minuit, un quart d'heure plus tard, une série de 5/6 positifs tombent de nouveau très proche à en faire trembler les murs sur 10 min, réveillant tout le monde, avant la fin définitive de cette soirée HALLUCINANTE pour un risque d'orage annoncé très faible !



2018 restera dans les annales pour ma part, que ce soit les quelques WE en Beauce qu'en Champagne ou je fais mon stage, entre les orages de grêle, la foudre dans tout les sens, les feux d'artifice, incroyable année.