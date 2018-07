Orage au nord

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 10 sec

Ouverture f/7

Focale 87 mm

ISO 400

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

À l'image d'hier, un nouveau système orageux ayant pris naissance en Espagne a traversé l'Occitanie pour passer sur les reliefs nord héraultais et plus particulièrement sur l'Aveyron et nord du Gard.

Pas une goutte sur Montpellier. Pas de traque possible, l'ensemble est très "baveux" et un peu trop concentré sur le relief pour obtenir quelque chose de correct en extérieur, le timing étant aussi un peu foireux. Du domicile, quelques beaux impacts aperçus ainsi qu'une activité intra/inter modérée, se terminant parfois en spiders comme ici.