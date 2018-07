Gros positif en Charente-Maritime

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 20 sec

Ouverture f/16

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif EF50mm f/1.4 USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christophe Coynault

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.3 (Windows)

Petit périple cette nuit sur mon département avec la remontée du système orageux vers l'Estuaire de la Gironde. Cet amas multicellulaire prendra une direction plus Nord qu'envisagée par les modèles si bien qu'une fois positionné vers Pons, il me faudra remonter rapidement sur Saint-Jean-D'Angely. A noter que l'avant du système était très turbulent avec de violentes rafales (quelques chutes de branches), une activité essentiellement foudre au sol et de gros noyaux précipitant caractérisant ces orages comme violents.