Matinée d'orage à Bergerac

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 32.3 sec

Ouverture f/6.4

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STMUUd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

Bonjour,



Réveil nocturne vers 3h30 du matin car bon, la chaleur nocturne, c'est pas top pour bien dormir. J'entends du tonnerre, lointain. Je contrôle le radar et la foudre. O-kay… Je me lève, je me lève pas ?



Finalement je me lèverai. Et ferai des photos d'un orage que je n'attendais pas vraiment, mais qui saura se montrer esthétique et aura même la courtoisie de poser à côté de l'église de Bergerac.



Ce cliché résume une dizaine de minutes de foudroiement, souvent multiple, à l'Est de la ville (sans doute sur le secteur de Lalinde, voire sur le Périgord Noir).



Je rentrerai aux environs de 5h30 du matin, alors que la pluie commençait à tomber.



Bonne journée !



(Ah oui au fait : bravo les Bleus !)