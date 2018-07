Le feu au bocage

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 24.3 mm

ISO 400

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.16°N, 4.21°E

Altitude GPS 250m

Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas eu droit à d'aussi jolies couleurs dans le ciel local. Nous nous trouvons évidemment en attente d'un alignement un peu plus favorable des planètes...

La sécheresse, elle perdure. et cela se voit un peu partout !



Hanging on the Telephone (B inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !