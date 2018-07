Retour au calme après des heures mémorables

Dim. originale 2976*3968px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/114 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

Décidément, cette période de mi-juillet 2018 restera gravée dans les souvenirs de la plupart d'entre nous. Pour les passionnés de football et de météo provençaux, la fête fut totale au dessus de toutes espérances, car après la fête nationale, gagner une coupe du monde de football n'arrive pas tous les ans. De même, vivre une journée fortement orageuse en plein été est également bien rare, surtout sur le littoral méditerranéen, le tout en 3 jours !



Marseille n'a cette fois pas été épargnée par le front orageux, dont la virulence a surtout concerné le sud de la ville et le Parc National des Calanques. Il est ainsi tombé 35.2mm sur la calanque de Saména, dépassant très largement la moyenne pluviométrique d'un mois de juillet. Il n'avait d'ailleurs pas plu depuis plus d'un mois...



À noter également une belle houle lointaine qui vient s'écraser ce soir sur les rochers, pour rajouter encore du spectacle.



Photo prise depuis la calanque de Saména en direction du NO.