Une ligne orageuse en provenance d'Espagne franchit les Pyrénées.

Au moment de la photo (vue vers le Sud), le radar précipitations présente des échos assez costauds avec probablement un peu de grêle par endroit sous ce rideau.

Ca faiblira un peu en arrivant ici, la partie gauche plus costaud me frôlera par l'Est. Mais on a quand-même eu droit à de bonnes rafales et une bonne pluie orageuse mais de courte durée.

Moment appréciable tout de même.

28° au plus chaud de la journée avec un soleil intermittent à cause des nombreux passages d'Altocumulus préorageux, puis les enclumes venant d'Espagne.

Belle journée chaude quand-même dans une atmosphère très lourde.