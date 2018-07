Calme estival et vespéral dans les calanques

La journée fut comme d'habitude estivale, chaude et parfaitement ensoleillée. Cependant, le soleil est masqué une heure avant son coucher par les enclumes des orages situés en Occitanie.

Les faibles brises marines rident par endroits, principalement au large, la Méditerranée face aux falaises du Parc National des Calanques.



La visibilité demeure ce soir excellente, et au delà du Mont Puget et de sa Grande Candelle, se dressent les roches ocres des falaises Soubeyrannes de Cassis, puis le typique Bec de l'aigle de la Ciotat, et enfin le massif varois de Sicié.



Photo prise depuis le belvédère de Sugiton en direction du SE.