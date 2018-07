Orage sur l'Hérault

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/9.1

Focale 32 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Nouvelle dégradation orageuse en provenance du sud-ouest. Belle structure près du Salagou en Centre Hérault, quelques impacts sympathiques.

Par la suite les "principaux" orages arrivent par l'Aude sur la moitié ouest du département, une activité électrique modérée avec des intra/internuageux parcourant plusieurs dizaines de kilomètres et des impacts presque exclusivement composés de positifs bien détonant... impressionnant mais peu de réussite en photo sur cette seconde séquence, j'ai notamment observé un intranuageux ramper longuement avant de finir en impact extranuageux sur la mer, traversant une couche de nuages bas et se rallumant au moins 5 ou 6 fois... mais je venais juste d'arriver et était en train d'installer le trépied :s