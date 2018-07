Extra-nuageux dans la vallée du Grésivaudan (38)

Appareil Canon

Canon EOS 650D

Exposition 30 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 400

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Robin Simonklein

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.0 (Macintosh)

Impact extra-nuageux ramifié suivi d'autres impacts plus lointains (pose de 30 sec). Cellule orageuse qui s'est formée dans la vallée du Grésivaudan et qui a évolué ensuite vers la Savoie et la Haute-Savoie. Prise dans le secteur de Froges (38).