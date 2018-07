Maigre consolation kéraunique

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 1/5 sec

Ouverture f/9

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

La dégradation orageuse qui a traversé l'Hérault en ce 18 Juillet fut comme à l'accoutumée cette année diurne et assez chaotique avec des développements orageux hasardeux et très éphémères. Ici un unique impact issu d'une faible réactivation orageuse, l'impact tombe direction Ouest à l'arrière de Lacoste.



Hélas et pour parfaire le tout: léger flou de bouger au premier plan du au vent modéré au moment de la photo, il pleuvait faiblement mais à grosses gouttes au moment du cliché. La définition de la chasse vaseuse peu prolifique !



Vivement du mieux...