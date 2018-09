Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Ascension tardive mais non moins magnifique du pic du Maubermé, avec un temps bien ensoleillé au début puis des cumulus se sont formés sous l'effet des brises de pentes. Ils sont plus consistants coté espagnol et donneront des averses à partir de 16h d'abord sur le piémont puis vers les massifs intérieurs.