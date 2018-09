Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'ascension s'est déroulé au soleil mais les cumulus finissent par apparaître du coté français du Maubermé sous l'effet des brises de pentes. Ils me donneront l'occasion d'apercevoir un phénomène lumineux plutôt inattendu quelques minutes plus tard.



Au loin à gauche derrière la Pique d'Estats, on aperçois un reste d'enclume en train de se perdre dans l'Azur.