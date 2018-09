Appareil Panasonic

DMC-FZ18

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/7.1

Focale 4.6 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

La raide face nord du Maubermé combiné à un soleil déjà bas permettent d'allonger mon ombre et la projeter sur le nuages qui remonte la pente. Le spectre de Brocken et la gloire ont été visible de manière plus ou moins intense en fonction de la densité du nuage.