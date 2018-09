Juste avant le lever

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/120 sec

Ouverture f/8

Focale 24.3 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.97°E

Altitude GPS 175m

Quelques jolies couleurs se seront manifestées dans nos nuages en ce petit jour, et c'était encore plus vrai entre 7h et 7h15 (mais je n'étais pas "sur site"). Une très légère brume se montre en contrebas dans la vallée.

Encore une petite fraîcheur avec 6°/7°, tout comme hier et avant-hier...



Bonne journée à toutes et à tous !