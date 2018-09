Assortiment de très fins voiles d'altitude,chaleur importante cette après-midi!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2564 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

L'aspect du ciel est restée,durant ce lundi,ponctuellement toujours un peu laiteux (ou voilé) mais ça en revanche guère limitée l'ascension (l'envolée même) fulgurante et exagérée du thermomètre car après une nuit bien fraîche,assez frisquette (mais qui se rapproche toutefois de plus en plus de la normalité dès la seconde quinzaine d'un mois de septembre) avec une temperature minimale de 5,5 degrés ce matin,la chaleur "montante" s'est faite sentir peu après la mi-journée pour atteindre un niveau de pleine été et remarquable pour cette époque de l'année avec une temperature maximale de pas moins de 29 degrés établit en fin d'après-midi,un petit vent (flux de sud) est également de la partie.L'autre fait marquant de cette journée comme on peut aussi s'en douter à la simple vu des chiffres ,c'est la folle amplitude thermique,une amplitude de "dingue" de...23,5 degrés (!!) entre l'aube et l'après-midi!!Un si grand écart de temperature,ça doit être au niveau (ou quasiment ) des records!

