Orage nocturne sur l'Ouest de la Saône-et-Loire

Dim. originale 2996*1860px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 30 sec

Ouverture f/4.5

Focale 70 mm

ISO 320

Objectif 70.0-200.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Will HIEN Photography

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

[ORAGE LOINTAIN]... 18 Septembre 2018, depuis Laives, Bourgogne, France (71).

Avec un orage peu électrique situé dans l'Ouest de la Saône-et-Loire, à presque 60 km à vol d'oiseau de ma position, au NW du Creusot, je n'allais évidemment pas pouvoir faire de miracle, même au téléobjectif !

Quelques impacts (4 ou 5, pas plus) et spiders sont sortis, on retiendra donc cette photo car il y a les deux types d'éclairs dessus, sortis simultanément à 23h22...



Droits : www.will-hien-photography.com