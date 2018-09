Dim. originale 3968*2976px

Le temps calme et estival se poursuit. Les brises marines ont été faibles aujourd'hui, et la chaleur bien présente une nouvelle fois.

Au moment du coucher de soleil, il n'y a quasiment plus de mouvement d'air et les drapeaux, sur la plage des Catalans, sont immobiles.



Après une nouvelle nuit tropicale sur la Corniche (Tn de 20.8°C), puis un ressenti voisin de 35 tout l'après-midi, si ce n'était l'heure toujours plus précoce du coucher de soleil, ainsi que son axe de plus en plus méridional, on ne devinerait pas que l'automne météorologique est bien entamé, et que le calendaire est imminent. En effet, même après l'astre solaire couché, les baigneurs sont encore nombreux le long du littoral marseillais, comme au c½ur de l'été.



Photo prise depuis la plage des Catalans en direction de l'ouest.