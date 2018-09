Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le thermomètre atteint un niveau une fois de plus très élevé pour la saison avec 32.7 °C de Tx à Blagnac, 33.6 °C à Carcassonne et même plus de 36 °C à la static de Lagrasse dans l'Aude. A dix jours d'arriver en octobre cette persistante des températures estivales sans intermède frais, et en dépit du soleil qui baisse et des nuits qui rallongent, est assez déroutant.