Passo Gavia (Italie)

Les alpages du Passo Gavia situé au nord des Alpes italiennes et reliant le Val Camonica au Val Furva ainsi qu'à Bormio commencent à prendre leurs teintes automnales L'après-midi reste toutefois très douce pour la saison à cette altitude et les cumulus de beau-temps se sont imposés après le passage d'un gros paquet pluvio-orageux mardi en milieu de journée(remontées humides depuis la Méditerranée). Dans le lointain apparaît le massif de l'Ortles avec à gauche le sommet enneigé éponyme, géant des Alpes orientales culminant à 3905m, tandis qu'à droite se distingue la pyramide caractéristique du Grand Zebru (3851m) marquant la frontière entre la Lombardie et le Tyrol du Sud. Au premier tout à droite de la photo, la Punta San Matteo (3678m) ceinte d'un complexe glaciaire en voie de régression sous l'effet du réchauffement climatique.