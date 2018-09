Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D60

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/11.0

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

il a fait une belle journée ensoleillée,un ciel pur lumineux et plus chaud qu'hier.

en milieu d'après midi quelques formations sont arrivées par l'Ouest et augmentent au fil des heures...(débordement de la perturbation plus au Nord)