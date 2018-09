Ligne de grain pluvio-venteuse,rafraîchissement brutale!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/167 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Une ligne de grain délimitant le front froid nous traverse cette après-midi,pluies brièvement fortes mais balayées par des bourrasques de vents basculant soudainement au secteur nord-ouest et atteignants les 70 km/h!Chute subite du thermomètre durant son passage,avec une temperature de 14 degrés à l'arrière sous de faibles pluies en atténuation progressive alors qu'il faisait une vingtaine de degrés il y a de cela quelques dizaines de minutes! . Auparavant ce sont des phases de pluies intermittentes d'intensités variables (tantôt faibles,tantôts plus soutenues mais éphémères en durée) qui se produisaient depuis le matin ceci dans une masse d'air "tropicalisée"/a caractere tropical (secteur chaud très marquée issus apparemment des restes d'une tempête tropicale atlantique) car même si la temperature maximale (simplement un peu au dessus des moyennes de saisons pour une dernière décade de mois de septembre) n'a été que de 21,5 degrés (entre debut d'après-midi),la très forte humidité ambiante régnant procurait une atmosphère lourde et surtout ces mêmes conditions dominant également la nuit dernière avec en plus un flux de sud plus dynamique que ce matin et qui s'est renforcée après 00H00, (rafales de vents : 50/55 km/h contre 35/45 km/h ce matin) ont inévitablement engendrées une seconde partie nuit dernière hors-normes en terme de tiédeur avec une temperature qui partant d'abord d'une quinzaine de degrés (aux alentours de minuit donc) n'a cesser d'augmenter/de progresser au fil des heures : Un bond a 18 degrés sur les coups des 01H00 du matin,près de 19 degrés après 01H30,puis 19,5 degrés a 02H00 du matin,ensuite une stabilisation où le thermomètre de très très haut niveau s'est maintenue constamment et sans flancher un instant entre 19,5 et quasiment 20 degrés(19,8/19,9) jusqu'à 04H30-05H00 du matin!En fin de nuit un tout petit épisode pluvieux à entraîner un fléchissement (enfin si on peut appeler ça un fléchissement!) vraiment insignifiant/anecdotique en ramenant la temperature a environ 19 degrés et parfois quelques dixièmes en plus (19/19,2-19,3 degrés etc...),ça s'est stabilisée ainsi jusqu'en matinée où la limite de la barre des 20 degrés a été égalée puis franchie.Une nuit entière a record absolue de douceur qui aura pu être établit si la première partie de nuit (Fin de soirée



Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND).